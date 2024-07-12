Байден ошибочно "дал слово Путину", представляя Зеленского

Президент США Джо Байден во время выступления по "украинскому компакту" сделал досадную оговорку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время своего выступления по "украинскому компакту" президент Байден представил президента Украины Владимира как "президента Путина".

Президент США Джо Байден во время выступления по "украинскому компакту" сделал досадную оговорку.

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Он сказал, что хотел бы передать слово президенту Зеленскому, у которого "столько решимости и смелости".

"Дамы и господа, президент Путин", – сказал Байден.

Затем Байден исправился, отметив, что настолько сосредоточен на том, чтобы победить Путина.

Зимой президент США Джо Байден оговорился во время предвыборного мероприятия, перепутав бывших канцлеров Германии – это была вторая его похожая оговорка менее чем за неделю.

В октябре прошлого года Трамп перепутал Венгрию и Турцию, назвав венгерского премьер-министра Виктора Орбана лидером Турции.

А менее чем через неделю он ошибочно сказал, что Венгрия граничит с Россией. В прошлом месяце Трамп также перепутал кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.