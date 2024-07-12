Байден оправдался за оговорку на украинском событии, но снова назвал Зеленского Путиным

Президент США Джо Байден был вынужден оправдываться за свою оговорку, когда он ошибочно назвал президента Владимира Зеленским президентом Путиным.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.

Он отвечал на вопрос журналиста, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов в мире.

Однако, объясняя свою ошибку, он снова сказал "Путин" вместо "Зеленский", сразу извинившись.

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"Видите ли вы вред в том, как я веду эту пресс-конференцию? Видели ли вы более успешную конференцию. Вы что думаете? Я говорил о Путине и в самом конце сказал о Путине, нет, извините, Зеленского", – сказал Байден.

Он отметил, что не хочет прибегать к самовосхвалению, но мировые лидеры похвалили его за сделанное.

"Я думал, что это была самая успешная конференция которую я посещал за последнее время и еще найдите мне лидера, который думает иначе", – заявил Байден.

Также он во время финальной пресс-конференции перепутал фамилию вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "Трамп".

Как сообщалось, Джо Байден во время выступления относительно "украинского компакта" сделал досадную оговорку.

Зимой Байден оговорился во время предвыборного мероприятия, перепутав бывших канцлеров Германии – это буда вторая его похожая оговорка менее чем за неделю.