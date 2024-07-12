В Естонії розповіли, коли піде у відставку прем’єрка, яка очолить дипломатію ЄС

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка повинна обійняти посаду наступного високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, у понеділок, 15 липня, повідомить про відставку.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees, про це розповів міністр клімату Крістен Міхал, який, як очікують, стане наступним очільником естонського уряду.

Міхал виступав перед журналістами на пресконференції на тему коаліційних переговорів.

"У понеділок прем'єр-міністр Кая Каллас повідомить про відставку, у парламенті пройде позачергове засідання, а ввечері триватимуть консультації", – розповів Міхал.

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У понеділок в естонському парламенті також оберуть двох віцеспікерів таємним голосуванням.

Нагадаємо, 29 червня Міхала обрали кандидатом у прем’єр-міністри Естонії з огляду на те, що Кая Каллас стане верховним представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки та замінить на цій посаді Жозепа Борреля.

Передбачається, що новий уряд на чолі з Міхалом розпочне роботу наприкінці липня або на початку серпня.

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