В Эстонии рассказали, когда уйдет в отставку премьер, которая возглавит дипломатию ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая должна занять должность следующего высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в понедельник, 15 июля, сообщит об отставке.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees, об этом рассказал министр климата Кристен Михал, который, как ожидается, станет следующим главой эстонского правительства.

Михал выступал перед журналистами на пресс-конференции на тему коалиционных переговоров.

"В понедельник премьер-министр Кая Каллас сообщит об отставке, в парламенте пройдет внеочередное заседание, а вечером будут продолжаться консультации", – рассказал Михал.

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В понедельник в эстонском парламенте также изберут двух вице-спикеров тайным голосованием.

Напомним, 29 июня Михала избрали кандидатом в премьер-министры Эстонии ввиду того, что Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности и заменит на этом посту Жозепа Борреля.

Предполагается, что новое правительство во главе с Михалом начнет работу в конце июля или в начале августа.

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