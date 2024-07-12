Мелоні про "мирні вояжі" Орбана: Він не має мандату на такі переговори

Італійська прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні скептично оцінила "мирну місію" угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви, через день після якої Росія обстріляла Україну.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Як нагадала Мелоні, раніше в ЄС чітко заявили, що в прем’єра Угорщини "мандату на ці ініціативи, ці розмови не було".

"Якби це були ініціативи, які могли б принести якийсь проблиск миру і дипломатії, я б не бачила в цьому нічого поганого, я б привітала їх", – додала вона.

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"Проблема в тому, що коли ви даєте цей сигнал, а наступного дня бомбардують лікарню (ідеться про "Охматдит". – Ред.), мені здається, що це, на жаль, свідчить про відсутність готовності до діалогу з боку путінської Росії", – наголосила прем’єрка Італії.

Вона сказала, що підтримає діалог, якщо побачить готовність до нього, "але я думаю, що відповідь була досить чіткою".

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

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