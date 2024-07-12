Мелони о "мирных вояжах" Орбана: Он не имеет мандата на такие переговоры

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони скептически оценила "мирную миссию" венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, через день после которой Россия обстреляла Украину.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

Как напомнила Мелони, ранее в ЕС четко заявили, что у премьера Венгрии "мандата на эти инициативы, эти разговоры не было".

"Если бы это были инициативы, которые могли бы принести какой-то проблеск мира и дипломатии, я бы не видела в этом ничего плохого, я бы приветствовала их", – добавила она.

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"Проблема в том, что когда вы даете этот сигнал, а на следующий день бомбардируют больницу (речь идет об "Охматдете". – Ред.), мне кажется, что это, к сожалению, свидетельствует об отсутствии готовности к диалогу со стороны путинской России", – подчеркнула премьер Италии.

Она сказала, что поддержит диалог, если увидит готовность к нему, "но я думаю, что ответ был достаточно четким".

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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