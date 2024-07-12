У Пентагоні повідомили про нову розмову Остіна з головою Міноборони Росії

Очільник Пентагону Ллойд Остін уранці в п'ятницю, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андреєм Бєлоусовим.

Про це на брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда".

За словами Сінгх, розмова Остіна та Бєлоусова відбулась за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", – додала вона.

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Представниця Пентагону пізніше уточнила, що дзвінок "ініціювала російська сторона".

Це друга розмова міністрів оборони США та Росії, попередня відбулась 25 червня. До того остання розмова між очільниками оборонних відомств США і Росії відбулася в березні 2023 року.

Контакти між Москвою та Вашингтоном суттєво скоротились з початку повномасштабної російської загарбницької війни проти України.

Як відомо, російський правитель Путін замінив Сергєя Шойгу на Андрєя Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня.

Тоді, коментуючи кадрові ротації Кремля, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вказав, що Бєлоусов стане черговою "маріонеткою" Путіна.

А у Держдепі заявили, що перестановки в російському Міноборони свідчать про те, що кремлівський правитель Владімір Путін хоче продовжувати свою загарбницьку війну проти України.