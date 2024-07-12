В Пентагоне сообщили о новом разговоре Остина с главой Минобороны России

Глава Пентагона Ллойд Остин утром в пятницу, 12 июля, провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Европейская правда".

По словам Сингх, разговор Остина и Белоусова состоялся по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

"Министр Остин подчеркнул необходимость поддержания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", – добавила она.

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Представительница Пентагона позже уточнила, что звонок "инициировала российская сторона".

Это второй разговор министров обороны США и России, предыдущий состоялся 25 июня. До этого последний разговор между руководителями оборонных ведомств США и России состоялся в марте 2023 года.

Контакты между Москвой и Вашингтоном существенно сократились с начала полномасштабной российской захватнической войны против Украины.

Как известно, российский правитель Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая.

Тогда, комментируя кадровые ротации Кремля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина.

А в Госдепе заявили, что перестановки в российском Минобороны свидетельствуют о том, что кремлевский правитель Владимир Путин хочет продолжать свою захватническую войну против Украины.