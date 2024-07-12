С экс-министра обороны Польши сняли иммунитет по делу о "несбитой российской ракете"

Сейм Польши в пятницу, 12 июля, поддержал снятие иммунитета с депутата от "Права и справедливости", бывшего министра обороны Мариуша Блащака, который фигурирует в деле о "публичном оскорблении" из-за несбитой ракеты возле города Быдгощ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

За снятие с Блащака иммунитета проголосовали 245 польских депутатов, 181 проголосовал против и семеро – воздержались. Для принятия решения нужно было абсолютное большинство в 231 голос.

Представление на привлечение экс-министра обороны Польши к ответственности в Сейм подал Мацей Сиздоль – адвокат бывшего оперативного командующего Вооруженными силами генерала Томаша Пйотровского.

Реклама:

Пйотровский подал в суд на Блащака, который обвинил генерала в том, что в декабре 2022 года тот не проинформировал министра о входе российской ракеты в воздушное пространство Польши. Именно ее обломки якобы обнаружили весной 2023-го.

Против экс-министра обороны Польши подали иск по уголовной статье о "публичном оскорблении", которую ввели во время пребывания "Права и справедливости" у власти.

Напомним, речь идет об инциденте конца апреля 2023 года, когда вблизи города Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неидентифицированного военного объекта. Позже заявили, что речь идет о российской ракете, которая залетела в воздушное пространство в декабре 2022-го.

Тогдашний министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему не доложили о пересечении ракетой воздушного пространства, и обвинил в этом Пйотровского. Генерал подал в отставку в октябре 2023 года, незадолго до парламентских выборов.

Подробнее об этом инциденте читайте в статье Польша пропустила ракетный удар: как российская Х-55 возле "столицы НАТО" подорвала политику страны.