Ультраправі в Іспанії виходять з регіональних коаліцій через міграційні суперечки

Лідер ультраправої іспанської партії Vox Сантьяго Абаскаль оголосив про вихід політисили з коаліції з правою Народною партією в п’яти регіональних урядах через розбіжності щодо міграційної політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У короткому телевізійному виступі лідер ультраправих Іспанії оголосив, що віцеголови п’яти регіональних урядів "оголосять про свою відставку, а Vox перейде в опозицію".

Водночас кілька міністрів від Vox у регіональних відмовилися вийти і вийшли з партії, зазначає Reuters, зокрема міністр навколишнього середовища південно-західного регіону Естремадура Ігнасіо Хігеро.

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Причиною заяви Абаскаля стало рішення Народної партії підтримати план центрального іспанського уряду, керованого соціалістами, з переміщення близько 400 мігрантів віком до 18 років з Канарських островів на материкову Іспанію.

Мадрид ухвалив таке рішення через сплеск міграції до Канарських островів, яка за перші шість місяців 2024 року перевищила аналогічний показник минулого року на 167%. Зараз там перебувають близько 6000 неповнолітніх мігрантів.

Діти віком до 18 років, які самостійно мігрують до Іспанії, мають право на державний захист та допомогу згідно з іспанським законодавством.

Заснована у 2013 році, ультраправа Vox стала третьою за величиною партією в Іспанії, а після дострокових парламентських виборів минулого року навіть претендувала на входження до коаліційного уряду.

Ультраправі партії, які традиційно налаштовані проти мігрантів, показали високі результати на виборах до Європейського парламенту, але частка голосів Vox в Іспанії була нижчою, ніж на парламентських виборах у 2023 році.