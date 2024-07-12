Ультраправые в Испании выходят из региональных коалиций из-за миграционных споров

Лидер ультраправой испанской партии Vox Сантьяго Абаскаль объявил о выходе политисили из коалиции с правой Народной партией в пяти региональных правительствах из-за разногласий по миграционной политике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В коротком телевизионном выступлении лидер ультраправых Испании объявил, что вице-председатели пяти региональных правительств "объявят о своей отставке, а Vox перейдет в оппозицию".

В то же время несколько министров от Vox в региональных отказались выйти и вышли из партии, отмечает Reuters, в частности министр окружающей среды юго-западного региона Эстремадура Игнасио Хигеро.

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Причиной заявления Абаскаля стало решение Народной партии поддержать план центрального испанского правительства, руководимого социалистами, по перемещению около 400 мигрантов в возрасте до 18 лет с Канарских островов на материковую Испанию.

Мадрид принял такое решение из-за всплеска миграции на Канарские острова, которая за первые шесть месяцев 2024 года превысила аналогичный показатель прошлого года на 167%. Сейчас там находятся около 6000 несовершеннолетних мигрантов.

Дети в возрасте до 18 лет, которые самостоятельно мигрируют в Испанию, имеют право на государственную защиту и помощь согласно испанскому законодательству.

Основанная в 2013 году, ультраправая Vox стала третьей по величине партией в Испании, а после досрочных парламентских выборов прошлого года даже претендовала на вхождение в коалиционное правительство.

Ультраправые партии, которые традиционно настроены против мигрантов, показали высокие результаты на выборах в Европейский парламент, но доля голосов Vox в Испании была ниже, чем на парламентских выборах в 2023 году.