Meta зніме обмеження з акаунтів Трампа перед виборами 

У п'ятницю компанія Meta заявила, що незабаром скасує обмеження, які вона наклала на акаунти колишнього президента Дональда Трампа в Instagram і Facebook.

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Компанія заявила, що робить це для того, щоб забезпечити паритет серед кандидатів у президенти напередодні виборів 2024 року.

З моменту відновлення на початку 2023 року акаунти Трампа підлягали більш суворим обмеженням, ніж акаунти інших користувачів Meta, включаючи призупинення дії акаунтів і обмеження на рекламу, якщо вб він порушив правила компанії.

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Жоден з офіційних акаунтів Трампа в Instagram або Facebook не порушував політику компанії протягом періоду дії обмежень, а це означає, що його акаунти ніколи не підпадали під дію покарань.

За словами представника компанії, Meta вирішила скасувати обмеження для акаунтів Трампа через побоювання, що навіть незначне порушення ним політики компанії зможе призвести до призупинення або обмеження його акаунта напередодні виборів.

Якщо Трамп допустить незначне порушення політики Meta, наприклад, опублікує адресу людини без дозволу, обмеження можуть призвести до призупинення дії його акаунта на строк до двох років, що позбавить його можливості контактувати з користувачами в останні місяці перед виборами.

Хоча Meta відмовляється від більш суворих санкцій щодо акаунта Трампа, вона зберігає можливість обмежувати поширення у ньому проблемних постів, навіть якщо вони явно не порушують правила Meta – наприклад, якщо вони міститимуть непрямі посилання на QAnon.

"Оцінюючи нашу відповідальність за надання можливості політичного самовираження, ми вважаємо, що американський народ повинен мати можливість почути кандидатів у президенти на однаковій основі", – сказав у своїй заяві президент Meta з глобальних питань Нік Клегг.

Заборона доступу до акаунтів після спроби штурму Капітолію у 2021 році надихнула Трампа на створення власної соціальної мережі Truth Social, яку він використовує як основний інструмент для публічних коментарів протягом своєї кампанії 2024 року.