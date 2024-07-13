Meta снимет ограничения с аккаунтов Трампа перед выборами

В пятницу компания Meta заявила, что вскоре отменит ограничения, которые она наложила на аккаунты бывшего президента Дональда Трампа в Instagram и Facebook.

Об этом сообщило издание Axios, пишет "Европейская правда".

Компания заявила, что делает это для того, чтобы обеспечить паритет среди кандидатов в президенты накануне выборов 2024 года.

С момента восстановления в начале 2023 года аккаунты Трампа подлежали более строгим ограничениям, чем аккаунты других пользователей Meta, включая приостановление действия аккаунтов и ограничения на рекламу, если он нарушил правила компании.

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Ни один из официальных аккаунтов Трампа в Instagram или Facebook не нарушал политику компании в течение периода действия ограничений, а это означает, что его аккаунты никогда не подпадали под действие наказаний.

По словам представителя компании, Meta решила отменить ограничения для аккаунтов Трампа из-за опасений, что даже незначительное нарушение им политики компании сможет привести к приостановке или ограничению его аккаунта накануне выборов.

Если Трамп допустит незначительное нарушение политики Meta, например, опубликует адрес человека без разрешения, ограничения могут привести к приостановке действия его аккаунта на срок до двух лет, что лишит его возможности контактировать с пользователями в последние месяцы перед выборами.

Хотя Meta отказывается от более строгих санкций в отношении аккаунта Трампа, она сохраняет возможность ограничивать распространение в нем проблемных постов, даже если они явно не нарушают правила Meta – например, если они будут содержать косвенные ссылки на QAnon.

"Оценивая нашу ответственность за предоставление возможности политического самовыражения, мы считаем, что американский народ должен иметь возможность услышать кандидатов в президенты на одинаковой основе", – сказал в своем заявлении президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг.

Запрет доступа к аккаунтам после попытки штурма Капитолия в 2021 году вдохновил Трампа на создание собственной социальной сети Truth Social, которую он использует как основной инструмент для публичных комментариев в течение своей кампании 2024 года.