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Зеленський на шляху до України зустрівся з прем'єром Ірландії

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Новини — Субота, 13 липня 2024, 16:21 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський, повертаючись до України з саміту НАТО у Вашингтоні, провів зустріч в Ірландії з премʼєр-міністром цієї країни Саймоном Гаррісом.

Про це Зеленський розповів у своїх соціальних мережах пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, вони обговорили підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці, а також поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей. 

"Дякую Ірландії за підтримку Саміту миру у Швейцарії! Дякую премʼєр-міністру за велику особисту увагу та залученість до зусиль із повернення дітей додому!", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський прибув до Ірландії в суботу й свій візит йому довелось розпочати із коментування обмовки президента США Джо Байдена, який на саміті НАТО помилково назвав Зеленського "Путіним". 

Очікують, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Велику Британію для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

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Зеленський Ірландія
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