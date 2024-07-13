У Польщі знайшли живим шахтаря, який понад дві доби був заблокований під землею

У Польщі рятувальники в суботу знайшли живим шахтаря, який понад дві доби провів під землею через аварію, що сталась в четвер уранці.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

32-річний шахтар був притомний, коли рятувальники дісталися до нього. Він перебував на глибині близько 1200 метрів.

"Чоловік живий", – повідомили в Сілезькому воєводському управлінні в Катовіце.

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На шахті перебуває вертоліт, який доставить його до лікарні.

Президент Польської гірничодобувної групи Лешек Пєтрашек повідомив, що рятувальні роботи проводили з використанням усіх можливих засобів ефективно та результативно.

У заходах взяли участь 84 команди рятувальників.

Сильний високоенергетичний поштовх на шахті біля польського міста Ридултови стався в четвер уранці на глибині близько 1200 метрів під землею.

В результаті поштовху загинув один шахтар, а 76 шахтарів підняли на поверхню в четвер живими. 17 з них були доставлені до лікарні, але більшість уже виписані.

Загиблому шахтарю був 41 рік, із них він 21 рік пропрацював у шахтах.