В Польше нашли живым шахтера, который более двух суток был заблокирован под землей

В Польше спасатели в субботу нашли живым шахтера, который более двух суток провел под землей из-за аварии, произошедшей в четверг утром.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

32-летний шахтер был в сознании, когда спасатели добрались до него. Он находился на глубине около 1200 метров.

"Мужчина жив", – сообщили в Силезском воеводском управлении в Катовице.

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На шахте находится вертолет, который доставит его в больницу.

Президент Польской горнодобывающей группы Лешек Петрашек сообщил, что спасательные работы проводились с использованием всех возможных средств эффективно и результативно.

В мероприятиях приняли участие 84 команды спасателей.

Сильный высокоэнергетический толчок на шахте возле польского города Рыдултовы произошел в четверг утром на глубине около 1200 метров под землей.

В результате толчка погиб один шахтер, а 76 шахтеров подняли на поверхность в четверг живыми. 17 из них были доставлены в больницу, но большинство уже выписаны.

Погибшему шахтеру был 41 год, из них он 21 год проработал в шахтах.