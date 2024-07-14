У Зеленського розповіли про подальший план дій з "формулою миру"

В Офісі президента України кажуть, що розраховують через колективний тиск на Росію багатьох країн світу просувати реалізацію кожного з 10 пунктів "формули миру" незалежно від того, що планує робити Москва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Голосу Америки" сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Жовкву запитали, як у Зеленського "збираються змусити Росію" брати участь у наступному Саміті миру, якщо РФ буде ігнорувати цю ініціативу, оскільки Москва вже заявила, що не візьме участі у другому саміті.

У відповідь він сказав, що Київ надалі планує розвивати результати першого саміту, та натякнув, що це буде відбуватися незалежно від того, як реагує Росія.

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"Ми продовжимо цю роботу, але не виключно по цих трьох темах (продовольча, ядерна безпека, повернення полонених і депортованих дітей – Ред.) , адже формула миру має 10 пунктів. Ми будемо складати дорожню карту, план миру, які узгоджуватимуться з конкретними пунктами формули (...) і далі від імені світової спільноти, ті країни, які мають канали зв’язку з Росією, передадуть ці позиції Росії.

Це буде не лише голос України, це буде голос більшості у світі. Це має бути колективний тиск. Росія повинна припинити говорити мовою ультиматумів і односторонніх умов – вона повинна прислухатися до міжнародного співтовариства і голосу більшості", – сказав Ігор Жовква.

Раніше він повідомив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.

Він також підтвердив озвучене раніше міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прагнення України організувати другий саміт в одній із країн Глобального Півдня.

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