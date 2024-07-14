У Зеленского рассказали о дальнейшем плане действий с "формулой мира"

В Офисе президента Украины говорят, что рассчитывают через коллективное давление на Россию многих стран мира продвигать реализацию каждого из 10 пунктов "формулы мира" независимо от того, что планирует делать Москва.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Голосу Америки" сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Жовкву спросили, как у Зеленского "собираются заставить Россию" участвовать в следующем Саммите мира, если РФ будет игнорировать эту инициативу, поскольку Москва уже заявила, что не примет участия во втором саммите.

В ответ он сказал, что Киев в дальнейшем планирует развивать результаты первого саммита, и намекнул, что это будет происходить независимо от того, что делает Россия.

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"Мы продолжим эту работу, но не исключительно по этим трем темам (продовольственная, ядерная безопасность, возвращение пленных и депортированных детей – Ред.), ведь формула мира имеет 10 пунктов. Мы будем составлять дорожную карту, план мира, которые будут согласовываться с конкретными пунктами формулы (...) и дальше от имени мирового сообщества, те страны, которые имеют каналы связи с Россией, передадут эти позиции России.

Это будет не только голос Украины, это будет голос большинства в мире. Это должно быть коллективное давление. Россия должна прекратить говорить на языке ультиматумов и односторонних условий – она должна прислушиваться к международному сообществу и голосу большинства", – сказал Игорь Жовква.

Ранее он сообщил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.

Он также подтвердил озвученное ранее министром иностранных дел Дмитрием Кулебой стремление Украины организовать второй саммит в одной из стран Глобального Юга.

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