Латвія отримала партію військового обладнання від Канади

До Латвії прибула партія військового обладнання і транспортних засобів від Канади.

Про це в X (Twitter) повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише "Європейська правда".

Очільник латвійського Міноборони назвав це одним із кроків на шляху до створення багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, яка досягне повної боєготовності у 2026 році.

🇱🇻Latvijā ieradusies papildu militārā tehnika un transportlīdzekļi no 🇨🇦Kanādas!

Šis ir viens no soļiem ceļā uz @NATO daudznacionālās brigādes izveidi Latvijā,

kas pilnu kaujas gatavību sasniegs 2026.gadā. Brigādi veidos vairāk nekā 3500 karavīri.

Latviju un Kanādu vieno cieša… pic.twitter.com/RpJ2k6CFsK Реклама: July 15, 2024

Бригада налічуватиме 3500 військовослужбовців, додав Спрудс.

"Латвію та Канаду пов'язує тісна співпраця, яка демонструє готовність НАТО захистити кожну країну-учасницю", – підкреслив він.

На початку липня Спрудс розповідав, що у найближчі роки в Латвії буде розміщено близько 5000 військовослужбовців країн НАТО.

Нагадаємо, на початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.