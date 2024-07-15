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Латвія отримала партію військового обладнання від Канади

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Новини — Понеділок, 15 липня 2024, 10:11 — Ірина Кутєлєва

До Латвії прибула партія військового обладнання і транспортних засобів від Канади.

Про це в X (Twitter) повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише "Європейська правда".

Очільник латвійського Міноборони назвав це одним із кроків на шляху до створення багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, яка досягне повної боєготовності у 2026 році.

Бригада налічуватиме 3500 військовослужбовців, додав Спрудс.

"Латвію та Канаду пов'язує тісна співпраця, яка демонструє готовність НАТО захистити кожну країну-учасницю", – підкреслив він.

На початку липня Спрудс розповідав, що у найближчі роки в Латвії буде розміщено близько 5000 військовослужбовців країн НАТО.

Нагадаємо, на початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.

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Латвія Канада
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