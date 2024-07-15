Латвія отримала партію військового обладнання від Канади
Новини — Понеділок, 15 липня 2024, 10:11 —
До Латвії прибула партія військового обладнання і транспортних засобів від Канади.
Про це в X (Twitter) повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише "Європейська правда".
Очільник латвійського Міноборони назвав це одним із кроків на шляху до створення багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, яка досягне повної боєготовності у 2026 році.
🇱🇻Latvijā ieradusies papildu militārā tehnika un transportlīdzekļi no 🇨🇦Kanādas!
Šis ir viens no soļiem ceļā uz @NATO daudznacionālās brigādes izveidi Latvijā,
kas pilnu kaujas gatavību sasniegs 2026.gadā. Brigādi veidos vairāk nekā 3500 karavīri.
Latviju un Kanādu vieno cieša… pic.twitter.com/RpJ2k6CFsKРеклама:– Andris Spruds (@AndrisSpruds) July 15, 2024
Бригада налічуватиме 3500 військовослужбовців, додав Спрудс.
"Латвію та Канаду пов'язує тісна співпраця, яка демонструє готовність НАТО захистити кожну країну-учасницю", – підкреслив він.
На початку липня Спрудс розповідав, що у найближчі роки в Латвії буде розміщено близько 5000 військовослужбовців країн НАТО.
Нагадаємо, на початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.
За оцінками ЗМІ, розміщення у Литві німецької бригади може коштувати близько 11 млрд євро.