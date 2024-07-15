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Латвия получила партию военного оборудования от Канады

Новости — Понедельник, 15 июля 2024, 10:11 — Ирина Кутелева

В Латвию прибыла партия военного оборудования и транспортных средств от Канады.

Об этом в X (Twitter) сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет "Европейская правда".

Глава латвийского Минобороны назвал это одним из шагов на пути к созданию многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая достигнет полной боеготовности в 2026 году.

Бригада будет насчитывать 3500 военнослужащих, добавил Спрудс.

"Латвию и Канаду связывает тесное сотрудничество, которое демонстрирует готовность НАТО защитить каждую страну-участницу", – подчеркнул он.

В начале июля Спрудс рассказывал, что в ближайшие годы в Латвии будет размещено около 5 тысяч военнослужащих стран НАТО.

Напомним, в начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. Солдаты поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.

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Латвия Канада
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