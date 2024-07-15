Латвия получила партию военного оборудования от Канады

В Латвию прибыла партия военного оборудования и транспортных средств от Канады.

Об этом в X (Twitter) сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет "Европейская правда".

Глава латвийского Минобороны назвал это одним из шагов на пути к созданию многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая достигнет полной боеготовности в 2026 году.

🇱🇻Latvijā ieradusies papildu militārā tehnika un transportlīdzekļi no 🇨🇦Kanādas!

Šis ir viens no soļiem ceļā uz @NATO daudznacionālās brigādes izveidi Latvijā,

kas pilnu kaujas gatavību sasniegs 2026.gadā. Brigādi veidos vairāk nekā 3500 karavīri.

Latviju un Kanādu vieno cieša… pic.twitter.com/RpJ2k6CFsK Реклама: July 15, 2024

Бригада будет насчитывать 3500 военнослужащих, добавил Спрудс.

"Латвию и Канаду связывает тесное сотрудничество, которое демонстрирует готовность НАТО защитить каждую страну-участницу", – подчеркнул он.

В начале июля Спрудс рассказывал, что в ближайшие годы в Латвии будет размещено около 5 тысяч военнослужащих стран НАТО.

Напомним, в начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. Солдаты поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

По оценкам СМИ, размещение в Литве немецкой бригады может стоить около 11 млрд евро.