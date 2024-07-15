В Орбана кажуть, що НАТО дав письмові гарантії неучасті Угорщини в місії підтримки України

В Угорщині заявляють, що отримали письмові гарантії від НАТО щодо того, що країна не братиме участі у місіях Альянсу з підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю угорській проурядовій газеті Magyar Nemzet заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан.

Він розповів, що Будапешт домовився про неучасть у місіях з підтримки України з нинішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та його наступником Марком Рютте.

"Умови для цього були викладені в письмовій формі, і ми отримали гарантії. Для країни-члена НАТО не є звичайною практикою отримувати гарантії, підписані генеральним секретарем Альянсу", – підкреслив соратник угорського прем'єра.

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Балаж Орбан додав, що для Угорщини співпраця з НАТО "має низку вимірів, які є дуже важливими для оборонної стратегії" країни.

"Однак зараз ми бачимо, що місія НАТО в Україні – це авантюра, яка не сприяє безпеці регіону, а підриває її, тому що ніхто не знає, коли вона переросте в прямий конфлікт між НАТО і Росією. Ми, безумовно, хотіли б залишитися осторонь цього", – сказав він.

Нагадаємо, у червні після зустрічі зі Столтенбергом Віктор Орбан оголосив, що погодив формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.

Своєю чергою Столтенберг додав, що Будапешт пообіцяв дотримуватись усіх зобов’язань у межах НАТО і продовжити фінансувати спільний бюджет НАТО.

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