У Орбана говорят, что НАТО дал письменные гарантии неучастия Венгрии в миссии поддержки Украины

В Венгрии заявляют, что получили письменные гарантии от НАТО о том, что страна не будет участвовать в миссиях Альянса по поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью венгерской проправительственной газете Magyar Nemzet заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Он рассказал, что Будапешт договорился о неучастии в миссиях по поддержке Украины с нынешним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и его преемником Марком Рютте.

На вопрос, какие есть гарантии того, что договоренность сохранится при следующем генсеке, Балаж Орбан ответил: "Условия для этого были изложены в письменной форме, и мы получили гарантии".

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"Для нас сотрудничество с НАТО имеет ряд измерений, которые очень важны для оборонной стратегии Венгрии...Однако сейчас мы видим, что миссия НАТО в Украине – это авантюра, которая не способствует безопасности региона, а подрывает ее, потому что никто не знает, когда она перерастет в прямой конфликт между НАТО и Россией. Мы, безусловно, хотели бы остаться в стороне от этого", – сказал он.

Напомним, в июне после встречи со Столтенбергом Виктор Орбан объявил, что согласовал формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.

В свою очередь Столтенберг добавил, что Будапешт пообещал соблюдать все обязательства в рамках НАТО и продолжить финансировать общий бюджет Альянса.