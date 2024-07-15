Німеччина продовжить контроль на кордоні з Францією до і під час Олімпіади

Німеччина у співпраці з Францією планує продовжити прикордонний контроль з сусідньою країною під час Олімпіади.

Як пише "Європейська правда", відповідне розпорядження видала міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, повідомляє Zeit.

Згідно із заявою МВС, тимчасовий прикордонний контроль на франко-німецькому кордоні триватиме до і під час Олімпійських ігор у Парижі, які відбудуться з 26 липня по 11 серпня.

Як зазначає відомство, метою є забезпечення "максимальної безпеки" у тісній співпраці з французькою владою. Про продовження перевірок на кордоні найближчим часом буде повідомлено ЄС.

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У зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу в Німеччині контроль на кордонах з Данією, Нідерландами, Бельгією та Люксембургом триватиме до 19 липня, заявило МВС.

Втім, як і раніше, після цього діятимуть тимчасові заходи контролю для обмеження нелегальної міграції. Наразі вони діють на кордоні з Австрією до 11 листопада, а на кордонах з Польщею, Швейцарією та Чехією – до 15 грудня.

Днями німецький депутат від проурядових Вільних демократів (ВДП) Крістіан Дюрр закликав продовжити перевірки на кордоні, які були тимчасово посилені на час проведення чемпіонату Європи з футболу.

Німеччина запровадила тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час Євро-2024 задля більшої безпеки з метою запобігти потенційним загрозам з боку екстремістів, хуліганів та інших осіб, які вчиняють насильство.

Німеччина запровадила вибіркові перевірки на кордоні з Польщею та Чехією наприкінці вересня 2023 року. У відповідь ці країни запровадили контроль документів на кордоні зі Словаччиною, щоб зупинити мігрантів, які прибувають здебільшого з Сербії через Угорщину.