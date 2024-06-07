Німеччина посилює перевірки на кордонах перед Євро-2024

Німецька поліція розпочала тимчасові посилені перевірки вздовж кордонів, починаючи з п'ятниці.

Про це оголосила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, яку цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фезер, цей захід необхідний для забезпечення безпеки майбутнього чемпіонату Європи з футболу, який приймає Німеччина.

Захід відбудеться в 10 різних німецьких містах. Тимчасові перевірки триватимуть до 19 липня.

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"Наша увага зосереджена на загрозі ісламістського тероризму, хуліганстві та кібератаках", – зазначила Фезер.

За її словами, мета перевірок – зупинити агресивних злочинців, виявивши їх на ранній стадії.

"Федеральна поліція захищатиме німецькі кордони, аеропорти та залізничний рух", – сказала очільниця МВС.

Близько 580 поліцейських з інших країн приєднаються до німецьких правоохоронців для патрулювання в містах, що прийматимуть футбольні матчі в рамках Євро-2024, на залізничних станціях і в поїздах.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що додаткові заходи контролю будуть запроваджені на кордонах з Данією, Францією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.

Згідно із заявою міністерства внутрішніх справ, перевірки будуть "гнучкими і тимчасовими".

Раніше повідомляли, що у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу та конференції з питань відновлення України в червні берлінська поліція готується до однієї з найбільших операцій за останні роки.

Сили безпеки Німеччини планують забезпечити посилену охорону збірній України під час чемпіонату Європи з футболу.

Раніше в уряді Німеччини запевнили, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в чемпіонаті.