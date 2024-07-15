Германия продолжит контроль на границе с Францией до и во время Олимпиады

Германия в сотрудничестве с Францией планирует продолжить пограничный контроль с соседней страной во время Олимпиады.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее распоряжение выдала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, сообщает Zeit.

По заявлению МВД, временный пограничный контроль на франко-германской границе продлится до и во время Олимпийских игр в Париже, которые состоятся с 26 июля по 11 августа.

Как отмечает ведомство, целью является обеспечение "максимальной безопасности" в тесном сотрудничестве с французскими властями. О продлении проверок на границе в ближайшее время будет сообщено ЕС.

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В связи с проведением чемпионата Европы по футболу в Германии контроль на границах с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом продлится до 19 июля, заявило МВД.

Впрочем, как и раньше, после этого будут действовать временные меры контроля для ограничения нелегальной миграции. Сейчас они действуют на границе с Австрией до 11 ноября, а на границах с Польшей, Швейцарией и Чехией – до 15 декабря.

На днях немецкий депутат от проправительственных Свободных демократов (СДП) Кристиан Дюрр призвал продолжить проверки на границе, которые были временно усилены на время проведения чемпионата Европы по футболу.

Германия ввела временные проверки на всех немецких границах во время Евро-2024 для большей безопасности с целью предотвратить потенциальные угрозы со стороны экстремистов, хулиганов и других лиц, совершающих насилие.

Германия ввела выборочные проверки на границе с Польшей и Чехией в конце сентября 2023 года. В ответ эти страны ввели контроль документов на границе со Словакией, чтобы остановить мигрантов, прибывающих в основном из Сербии через Венгрию.