Король Чарльз написав листа Трампу, який пережив замах

Король Великої Британії Чарльз III написав особистого листа колишньому президенту Дональду Трампу, який у суботу зазнав поранення внаслідок замаху.

Інформацію про це підтвердили у Букінгемському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Послання від монарха передали Трампу в неділю через посольство Великої Британії у Вашингтоні.

Зміст листа Чарльза не був оприлюднений, але BBC припускає, що він відповідає заявам прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

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У телефонній розмові з колишнім президентом США Стармер сказав, що "шокований" нападом, висловив співчуття жертвам стрілянини та їхнім близьким, а також побажав Трампу і пораненим швидкого одужання.

Як відомо, у суботу на передвиборчому мітингу Дональда Трампа стався інцидент зі стріляниною, під час якого він отримав легке поранення вуха. Один з учасників події, що опинилися у зоні ураження на трибунах, загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Детально про це – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.