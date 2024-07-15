Король Чарльз написал письмо Трампу, пережившему покушение

Король Великобритании Чарльз III написал личное письмо бывшему президенту Дональду Трампу, который в субботу получил ранение в результате покушения.

Информацию об этом подтвердили в Букингемском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Послание от монарха было передано в воскресенье через посольство Великобритании в Вашингтоне.

Содержание письма не было обнародовано, но BBC предполагает, что "оно соответствует чувствам, высказанным премьер-министром Киром Стармером".

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Стармер сказал, что он "шокирован" нападением. В телефонном разговоре с бывшим президентом США в воскресенье глава британского правительства выразил соболезнования жертвам и их семьям, а также пожелал Трампу и раненым скорейшего выздоровления.

Как известно, в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение уха. Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы обезвредили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.

Подробно об этом – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.