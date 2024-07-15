В ЄС перевірять, чи надсилав Орбан лідерам ЄС свій "мирний план" щодо війни в Україні

В Єврокомісії прокоментували повідомлення про те, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після своїх вояжів до України, РФ та Китаю ознайомив лідерів ЄС з результатами своєї "миротворчої місії" та "мирними" пропозиціями Будапешта.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі сказав речник Єврокомісії Ерік Мамер.

На брифінгу речника запитали, чи ці комунікації в якійсь мірі досягли органів ЄС, чи Орбан намагається напряму обговорювати це питання з лідерами країн Євросоюзу.

"Нам потрібно буде перевірити, чи ми отримали цього листа. Не мені спекулювати щодо того, до кого саме він звертався, коли пан Орбан казав, що надсилав листа лідерам ЄС", – зазначив Мамер.

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Він зауважив, що президент Єврокомісії – повноправний член Європейської ради, тому в ЄК перевірять ці повідомлення та нададуть відповідь пізніше.

Раніше політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розповів, що "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС.

За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

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