В ЕС проверят, отправлял ли Орбан лидерам ЕС свой "мирный план" по войне в Украине

В Еврокомиссии прокомментировали сообщение о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан после своих вояжей в Украину, РФ и Китай ознакомил лидеров ЕС с результатами своей "миротворческой миссии" и "мирными" предложениями Будапешта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

На брифинге представителя спросили, достигли ли эти коммуникации в какой-то степени органов ЕС, или Орбан пытается напрямую обсуждать этот вопрос с лидерами стран Евросоюза.

"Нам нужно будет проверить, получили ли мы это письмо. Не мне спекулировать по поводу того, к кому именно он обращался, когда господин Орбан говорил, что отправлял письмо лидерам ЕС", – отметил Мамер.

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Он отметил, что президент Еврокомиссии – полноправный член Европейского совета, поэтому в ЕК проверят эти сообщения и ответят позже.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан рассказал, что "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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