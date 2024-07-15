Зеленський розповів про проблемних для України партнерів, натякнувши на Польщу

Президент Володимир Зеленський заявив про проблеми укладання домовленостей із деякими партнерами України, зокрема тими, де в коаліційних урядах є противники більшої допомоги Києву, серед них натякнувши на Польщу.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, передає кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про проблеми збереження підтримки України на Заході, Зеленський визнав, що деякі лідери "хотіли б нас штовхнути" в певний бік, але "сьогодні вони бояться політичної відповідальності" через ставлення їхніх суспільств.

"Безумовно, є коаліційні уряди, де ти домовляєшся з лідером і він тебе підтримує, а там десь хтось із міністрів з іншої партії, яка проти України, і він блокує (рішення. – Ред.)", – зазначив Зеленський

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"А уявіть собі, що це, наприклад, міністр оборони. І уявіть собі: ви підписали документи, ви все проголосували, і більшість в тій країні це підтримала, а міністр оборони – заблокував. І такого дуже багато. Цей мікроменеджмент – він щоденний", – додав він.

На уточнювальне питання кореспондента "ЄвроПравди", чи йдеться в цьому випадку про Польщу, Зеленський замість відповіді невизначено кивнув і продовжив: "Це непросто. Над цим треба працювати".

Минулого тижня польський міністр оборони Владіслав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не збиватиме російські ракети, які летять у її бік через Україну, без рішення НАТО. При цьому така опція передбачена в підписаному Україною двосторонньому безпековому договорі з Польщею.

Зауважимо, що Косіняк-Камиш є представником Польської селянської партії в коаліційному уряді Польщі, яка є скептичнішою в ставленні до підтримки України.

Водночас випадків, коли заяви лідерів чи високопосадовців країн Євросоюзу суперечили підтримці України, в ЄС небагато.

Нещодавно голова польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.