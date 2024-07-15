В уряді Німеччини відхилили ідею лідера ХДС про надання винищувачів Україні

В уряді Німеччини скептично прокоментували слова лідера опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца про те, що Берліну варто було би приєднатись до союзників, які надають Україні західні винищувачі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RND/dpa.

Речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт зауважив, що у Бундесверу немає на озброєнні F-16 – основної західної моделі винищувача, яку союзники готуються надати Україні (німецька бойова авіація послуговується Eurofighter Typhoon), і Мерц не може не знати про це.

"Навіть якщо бойові літаки ззовні дуже схожі, управління дуже відрізняється. Тут необхідне довгострокове навчання… Немає сенсу передавати Україні багато різних типів винищувачів, незалежно від того, хто може надати ці літаки", – зазначив речник.

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Водночас речник Міністерства оборони Німеччини зазначив, що досвід надання допомоги Україні показав, що найкраще це працює тоді, коли країни концентруються на тій сфері, у якій можуть забезпечити найкращий результат – вочевидь, маючи на увазі різні "коаліції" за видами озброєння у рамках формату "Рамштайн".

Німеччина, як відомо, опікується "коаліцією ППО", а "літакову коаліцію" з постачання F-16 очолює Данія.

Нагадаємо, цими вихідними Мерц заявив, що Німеччина "не мала би залишатись осторонь" у питанні надання Україні західних винищувачів.

Тим часом в Офісі президента України запевнили, що Україна не відмовлялася від шведських винищувачів Gripen і перемовини про них ведуться.