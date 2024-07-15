В правительстве Германии отклонили идею лидера ХДС о предоставлении истребителей Украине

В правительстве Германии скептически прокомментировали слова лидера оппозиционной ХДС Фридриха Мерца о том, что Германии следовало бы присоединиться к союзникам, которые предоставляют Украине западные истребители.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RND/dpa.

Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт отметил, что у Бундесвера нет на вооружении F-16 – основной западной модели истребителя, которую союзники готовятся предоставить Украине (немецкая боевая авиация пользуется Eurofighter Typhoon), и Мерц не может не знать об этом.

"Даже если боевые самолеты внешне очень похожи, управление очень отличается. Здесь необходимо долгосрочное обучение... Нет смысла передавать Украине много разных типов истребителей, независимо от того, кто может предоставить эти самолеты", – отметил спикер.

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В то же время представитель Министерства обороны Германии отметил, что опыт оказания помощи Украине показал, что лучше всего это работает тогда, когда страны концентрируются на той сфере, в которой могут обеспечить наилучший результат – очевидно, имея в виду различные "коалиции" по видам вооружения в рамках формата "Рамштайн".

Германия, как известно, занимается "коалицией ПВО", а "самолетную коалицию" по поставке F-16 возглавляет Дания.

Напомним, в эти выходные Мерц заявил, что Германия "не должна была бы оставаться в стороне" в вопросе предоставления Украине западных истребителей.

Тем временем в Офисе президента Украины заверили, что Украина не отказывалась от шведских истребителей Gripen и переговоры о них ведутся.