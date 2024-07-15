У Сенаті США проведуть розслідування замаху на Трампа

Голова комітету з питань внутрішньої безпеки Сенату США, демократ Гері Пітерс заявив, що комітет розпочинає двопартійне розслідування замаху на колишнього президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал CNN.

У комітеті сподіваються прискорити процес і провести слухання до того, як Сенат піде на серпневі канікули.

"Ми збираємося провести розслідування, двопартійне розслідування комітету з питань внутрішньої безпеки, щоб розглянути події, які відбулися, і визначити, чи були прогалини в системі безпеки, які ми повинні закрити", – сказав Пітерс.

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"Ми намагатимемося прискорити це. Тому зараз ми просимо провести детальні брифінги для членів комітету", – зазначив сенатор.

Він додав, що сенатори використовуватимуть своє розслідування збоїв у системі безпеки нападу на Капітолій 6 січня 2021 року як "шаблон" для цих нових слухань.

"Якщо ви пам'ятаєте, ми провели комплексну оцінку безпеки після 6 січня. У тому розслідуванні ми надали низку рекомендацій, і значна частина цих рекомендацій тепер включена в практику безпеки тут, у Капітолії", – сказав демократ від штату Мічиган.

Пітерс повідомив, що вчора він довго розмовляв з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, і що ФБР "зараз проводить брифінг" для нього.

Нагадаємо, Секретна служба США посилила заходи безпеки для експрезидента Дональда Трампа після спроби замаху на нього під час мітингу в суботу 13 липня.

Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину, що сталась на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство, а також як "потенційний" внутрішній терористичний акт.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.