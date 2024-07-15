До Києва завітала головна урядовиця Молдови, відповідальна за євроінтеграцію

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимова прибула до Києва та зустрілася зі своєю українською візаві Ольгою Стефанішиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X (Twitter).

Крістіна Герасимова розповіла, що перебуває з візитом у Києві та зустрілася з віцепрем’єркою з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Visiting @StefanishynaO in Kyiv today on Ukraine's Statehood Day. Good opportunity for our teams to meet and discuss next steps in our EU accession talks.



I reiterated Moldova's strong condemnation of Russia's brutal war against Ukraine and our support for 🇺🇦's sovereignty. pic.twitter.com/oO0zv80EN1 Реклама: July 15, 2024

"Це гарна нагода для наших команд, щоб обговорити наступні кроки у наших переговорах про вступ до ЄС. Також наголосила на тому, що Молдова рішуче засуджує варварську війну Росії проти України і підтримує суверенітет України", – написала посадовиця.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.

Герасимова буде головним перемовником Молдови у процесі переговорів з ЄС, так само, як Стефанішина для України.