До Києва завітала головна урядовиця Молдови, відповідальна за євроінтеграцію

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимова прибула до Києва та зустрілася зі своєю українською візаві Ольгою Стефанішиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X (Twitter).

Крістіна Герасимова розповіла, що перебуває з візитом у Києві та зустрілася з віцепрем’єркою з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Visiting @StefanishynaO in Kyiv today on Ukraine's Statehood Day. Good opportunity for our teams to meet and discuss next steps in our EU accession talks.



I reiterated Moldova's strong condemnation of Russia's brutal war against Ukraine and our support for 🇺🇦's sovereignty. pic.twitter.com/oO0zv80EN1

