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До Києва завітала головна урядовиця Молдови, відповідальна за євроінтеграцію

Новини — Понеділок, 15 липня 2024, 20:37

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимова прибула до Києва та зустрілася зі своєю українською візаві Ольгою Стефанішиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму X (Twitter).

Крістіна Герасимова розповіла, що перебуває з візитом у Києві та зустрілася з віцепрем’єркою з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. 

"Це гарна нагода для наших команд, щоб обговорити наступні кроки у наших переговорах про вступ до ЄС. Також наголосила на тому, що Молдова рішуче засуджує варварську війну Росії проти України і підтримує суверенітет України", – написала посадовиця.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.  

Герасимова буде головним перемовником Молдови у процесі переговорів з ЄС, так само, як Стефанішина для України

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