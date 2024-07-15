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Киев посетила главная чиновница Молдовы, ответственная за евроинтеграцию

Новости — Понедельник, 15 июля 2024, 20:37

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимова прибыла в Киев и встретилась со своей украинской визави Ольгой Стефанишиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X (Twitter).

Кристина Герасимова рассказала, что находится с визитом в Киеве и встретилась с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

"Это хорошая возможность для наших команд, чтобы обсудить следующие шаги в наших переговорах о вступлении в ЕС. Также отметила, что Молдова решительно осуждает варварскую войну России против Украины и поддерживает суверенитет Украины", – написала Герасимова.

Напомним, Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня, а межправительственные конференции, обозначившие запуск переговоров с обеими странами, состоялись одна за другой 25 июня.

Герасимова будет главным переговорщиком Молдовы в процессе переговоров с ЕС, так же, как Стефанишина для Украины.

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Молдова Вступление в ЕС Стефанишина
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