Киев посетила главная чиновница Молдовы, ответственная за евроинтеграцию

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимова прибыла в Киев и встретилась со своей украинской визави Ольгой Стефанишиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X (Twitter).

Кристина Герасимова рассказала, что находится с визитом в Киеве и встретилась с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

Visiting @StefanishynaO in Kyiv today on Ukraine's Statehood Day. Good opportunity for our teams to meet and discuss next steps in our EU accession talks.



I reiterated Moldova's strong condemnation of Russia's brutal war against Ukraine and our support for 🇺🇦's sovereignty. pic.twitter.com/oO0zv80EN1

