В Германии танк случайно открыл стрельбу на трассе

В Германии танк, направлявшийся на военные учения, случайно открыл стрельбу и задел гражданскую машину.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в Баварии. Танк передвигался в колонне военной техники и сделал несколько выстрелов, когда двигался по федеральной трассе в направлении города Пассау.

Выстрелы были сделаны холостыми патронами, а вооружение танка было направлено вверх из соображений безопасности.

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Однако гильзы от патрона попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

К расследованию инцидента будет привлечена прокуратура Пассау.

В Чехии 17 июня в результате инцидента на полигоне погиб один военный, всего пострадали 9 человек. Чешские власти убеждены, что речь идет о трагической случайности, а не диверсии.

Кроме того, во время учений на севере Польши серьезно пострадал один военнослужащий, оператор зенитной установки.