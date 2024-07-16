Кулеба пояснив, чому важливо дати дозвіл Україні на удари вглиб РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наданий Україні дозвіл на удари західною зброєю вглиб території РФ послабить російський ракетний терор.

Про це він сказав під час онлайн-звернення до учасників щорічної наради надзвичайних і повноважних послів Литовської Республіки у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС нагадав про нещодавні жорстокі російські обстріли, зокрема удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Він також підкреслив, що в ракеті Х-101, якою РФ завдала удару, чимало компонентів, які виробляються в країнах НАТО та закликав литовських колег разом працювати над тим, щоб перекрити їхнє постачання до РФ.

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Кулеба вкотре наголосив на необхідності підтримати використання Україною західної зброї проти законних військових цілей на території РФ.

"Ми повинні знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають смертоносні керовані авіабомби на наші позиції, міста та громади. Це значно послабить російський повітряний терор. Буду вдячний за вашу допомогу в переконанні партнерів у потребі зробити це рішення реальністю", – підкреслив міністр.

Глава МЗС зазначив, що важливо використовувати спроможності НАТО для захисту принаймні частини українського неба на заході країни.

"Збиття смертоносних російських ракет і безпілотників не робить інші держави сторонами конфлікту. Це гуманітарне завдання. Нам потрібна ця рішучість", – додав він.

Як відомо, президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по території Росії, у тому числі на далекі відстані, оскільки це передбачено правом на самозахист.