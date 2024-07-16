Кулеба объяснил, почему важно дать разрешение Украине на удары вглубь РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставленное Украине разрешение на удары западным оружием вглубь территории РФ ослабит российский ракетный террор.

Об этом он сказал во время онлайн-обращения к участникам ежегодного совещания чрезвычайных и полномочных послов Литовской Республики в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД напомнил о недавних жестоких российских обстрелах, в частности удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Он также подчеркнул, что в ракете Х-101, которой РФ нанесла удар, немало компонентов, которые производятся в странах НАТО, и призвал литовских коллег вместе работать над тем, чтобы перекрыть их поставки в РФ.

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Кулеба в очередной раз подчеркнул необходимость поддержать использование Украиной западного оружия против законных военных целей на территории РФ.

"Мы должны уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают смертоносные управляемые авиабомбы на наши позиции, города и общины. Это значительно ослабит российский воздушный террор. Буду благодарен за вашу помощь в убеждении партнеров в необходимости сделать это решение реальностью", – подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что важно использовать способности НАТО для защиты по крайней мере части украинского неба на западе страны.

"Сбивание смертоносных российских ракет и беспилотников не делает другие государства сторонами конфликта. Это гуманитарная задача. Нам нужна эта решимость", – добавил он.

Как известно, президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России, в том числе на дальние расстояния, поскольку это предусмотрено правом на самозащиту.