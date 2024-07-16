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Венгрия отреагировала на меры Еврокомиссии к ее председательству из-за "мирных вояжей" Орбана

Новости — Вторник, 16 июля 2024, 11:17 — Андрей Синявский

Будапешт обвинил Европейскую комиссию в избирательном отношении к странам-членам из-за отмены визита коллегии комиссаров в Венгрию и корректировки уровня представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока написал в X (Twitter), что Евросоюз – это международная организация, состоящая из государств-членов, а Еврокомиссия является институтом ЕС.

"Еврокомиссия не может выборочно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Неужели все решения Еврокомиссии сейчас основываются на политических соображениях?" – добавил он.

В то же время депутат Европарламента и вице-президент партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" Кинга Галь заявила в X (Twitter), что этот шаг является частью предвыборной кампании президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы переизбраться на второй срок.

"Мы привыкли к тому, что она использует институты ЕС, особенно против Венгрии, для политического шантажа и давления. Это неприемлемо и противоречит самой сути европейского сотрудничества", – возмутилась она.

Накануне, учитывая "мирные вояжи" Виктора Орбана, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссаров в Венгрию и откорректировала уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Несколько дней назад представитель Еврокомиссии Эрик Мамер дал понять, что в ЕК готовят последствия для Венгрии из-за несогласованного визита Виктора Орбана в Москву.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречат договорам ЕС.

По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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