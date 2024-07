Венгрия отреагировала на меры Еврокомиссии к ее председательству из-за "мирных вояжей" Орбана

Будапешт обвинил Европейскую комиссию в избирательном отношении к странам-членам из-за отмены визита коллегии комиссаров в Венгрию и корректировки уровня представительства на заседаниях под венгерским председательством.

Министр по делам Европы венгерского правительства Янош Бока написал в X (Twitter), что Евросоюз – это международная организация, состоящая из государств-членов, а Еврокомиссия является институтом ЕС.

The #EU is an international organisation consituted by its Member States. The @EU_Commission is an institution of the EU. The @EU_Commission cannot cherry pick institutions & MSs it wants to cooperate with. Are all #Commission decisions now based on political considerations? 2/2

"Еврокомиссия не может выборочно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Неужели все решения Еврокомиссии сейчас основываются на политических соображениях?" – добавил он.

В то же время депутат Европарламента и вице-президент партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" Кинга Галь заявила в X (Twitter), что этот шаг является частью предвыборной кампании президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы переизбраться на второй срок.

The @EU_Commission announced that it will boycott the Hungarian Presidency of the Council. This is clearly a part of @vonderleyen’s election campaign. We have become used to her using the EU institutions, especially against #Hungary for political blackmail and pressure. This is…