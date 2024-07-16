Население Англии и Уэльса в 2023 году выросло больше всего за последние 75 лет

Рекордная иммиграция привела к тому, что население Англии и Уэльса выросло на 610 тысяч до 60,9 миллиона в середине 2023 года, что является самым большим годовым приростом за последние 75 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют официальные данные, на которые ссылается Reuters.

В то время, как естественный прирост населения – разница между рождаемостью и смертностью – упал до 400 человек, что является самым низким показателем с 1978 года, чистая иммиграция выросла до 622 тысяч человек по сравнению с 548 500 за предыдущие 12 месяцев.

В то же время из Англии и Уэльса в Шотландию и Северную Ирландию переехало 13 800 человек.

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Британское Управление национальной статистики заявило, что прирост населения Англии и Уэльса был крупнейшим с 1948 года, когда демографический бум после Второй мировой войны и возвращение британских военнослужащих, служивших за рубежом, вызвали рост населения на 1,5 миллиона человек.

В середине 2022 года население всего Соединенного Королевства составляло 67,6 миллиона человек. Данные за 2023 год еще не доступны.

Чистая миграция в Соединенное Королевство достигла рекордных 764 тысяч человек в 2022 году и упала на 10% до 685 тысяч человек в 2023 году, но более чем вдвое превысила уровень 2015 года, непосредственно перед референдумом по Brexit.

Уменьшение иммиграции называли ключевой целью многих британцев, проголосовавших за выход из Европейского Союза.

Недавно новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что отказывается от противоречивого плана консерваторов по депортации искателей убежища в Руанду.

Центральным элементом иммиграционной политики консерваторов стал план депортации искателей убежища из Британии в Руанду, который должен сдерживать мигрантов. Он пока еще не вступил в силу.

В свою очередь Лейбористская партия вместо депортации в Руанду предлагает создать Командование пограничной безопасности, которое объединит сотрудников полиции, внутренней разведки и прокуратуры для сотрудничества с международными организациями с целью прекращения незаконного пересечения мигрантами границы.