В Італії ведмідь напав на французького туриста

В Італії 43-річний французький турист отримав травми після того, як у вівторок на нього напав ведмідь у північній провінції Тренто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Чоловік став жертвою нападу ведмедя під час пробіжки. Наразі він перебуває в лікарні з травмами рук і ніг, загрози його життю немає.

Лісові рейнджери проводять розслідування, щоб спробувати ідентифікувати тварину.

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Нагадаємо, 9 липня на території національного парку Бучеджі в румунських Карпатах ведмідь напав на 19-річну туристку на стежці. Про інцидент повідомив в екстрені служби інший турист-свідок події, з його слів, ведмідь повалив дівчину і потяг з собою.

На момент втручання рятувальників туристка вже померла від отриманих травм. Ведмідь залишався неподалік і намагався нападати також на рятувальну команду. Того ж дня ухвалили рішення про його відстріл.

Після інциденту парламент Румунії на позачерговому засіданні у понеділок затвердив законопроєкт щодо регулювання популяції ведмедів, що включає можливість відстрілу 480 особин.