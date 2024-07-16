В Италии медведь напал на французского туриста

В Италии 43-летний французский турист получил травмы после того, как во вторник на него напал медведь в северной провинции Тренто.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Мужчина стал жертвой нападения медведя во время пробежки. Сейчас он находится в больнице с травмами рук и ног, угрозы его жизни нет.

Лесные рейнджеры проводят расследование, чтобы попытаться идентифицировать животное.

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Напомним, 9 июля на территории национального парка Бучеджи в румынских Карпатах медведь напал на 19-летнюю туристку на тропе. Об инциденте сообщил в экстренные службы другой турист-очевидец происшествия, с его слов, медведь повалил девушку и утащил с собой.

На момент вмешательства спасателей туристка уже скончалась от полученных травм. Медведь оставался неподалеку и пытался нападать также на спасательную команду. В тот же день приняли решение о его отстреле.

После инцидента парламент Румынии на внеочередном заседании в понедельник утвердил законопроект по регулированию популяции медведей, включающий возможность отстрела 480 особей.