У ЄС обіцяють "дуже скоро" розкрити план щодо $50 млрд із заморожених активів Росії

Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що Єврокомісія "дуже скоро" представить проєкт плану надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених активів Росії.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить агентство Bloomberg.

За словами Джентілоні, план допомоги України, що ґрунтується на використанні прибутків від заморожених російських активів, буде обговорюватися міністрами фінансів і главами центральних банків країн "Групи семи" в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

"Початок цього процесу є дуже нагальним. Саме тому, а також через зустріч G7 наступного тижня, Комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозиція була на столі якнайшвидше, тобто дуже скоро", – підкреслив єврокомісар.

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Він додав, що план Єврокомісії підкреслить "безперервність підтримки України", оскільки ЄС хоче дати чіткий сигнал, що "країни G7 та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, лідери "Групи семи" на саміті в червні дали політичну згоду на використання надприбутків від заморожених російських активів у їхніх юрисдикціях, а саме приблизно 50 мільярдів доларів на рік.

Як очікується, на Європейський Союз припаде більшість кредиту, який нададуть Україні за рахунок росактивів. Частину коштів у ЄС уже домовились спрямувати на закупівлю зброї для Києва.

Деталі пропозиції читайте у статті: На крок ближче до репарацій: які можливості та виклики створює рішення G7 щодо активів РФ