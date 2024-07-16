В ЕС обещают "очень скоро" раскрыть план по $50 млрд из замороженных активов России

Европейский комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Еврокомиссия "очень скоро" представит проект плана предоставления Украине кредитов на сумму 50 млрд долларов за счет замороженных активов России.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит агентство Bloomberg.

По словам Джентилони, план помощи Украине, основанный на использовании доходов от замороженных российских активов, будет обсуждаться министрами финансов и главами центральных банков стран "Группы семи" в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

"Начало этого процесса является очень неотложным. Именно поэтому, а также из-за встречи G7 на следующей неделе, Комиссия интенсивно работает над тем, чтобы предложение было на столе как можно быстрее, то есть очень скоро", – подчеркнул еврокомиссар.

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Он добавил, что план Еврокомиссии подчеркнет "непрерывность поддержки Украины", поскольку ЕС хочет дать четкий сигнал, что "страны G7 и другие страны мира будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Напомним, лидеры "Группы семи" на саммите в июне дали политическое согласие на использование сверхприбылей от замороженных российских активов в их юрисдикциях, а именно примерно 50 млрд долларов в год.

Как ожидается, на Европейский Союз придется большая часть кредита, который предоставят Украине за счет росактивов. Часть средств в ЕС уже договорились направить на закупку оружия для Киева.

Детали предложения читайте в статье: На шаг ближе к репарациям: какие возможности и вызовы создает решение G7 по активам РФ.