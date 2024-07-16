Первый темнокожий во главе правительства в Европе ушел в отставку через четыре месяца

Первый министр регионального правительства Уэльса Вон Гетинг, который стал первым темнокожим мужчиной во главе европейского правительства, во вторник объявил об отставке после ряда скандалов и увольнения министров.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он объявил в X (Twitter).

Гетинг заявил, что принял "сложное решение начать процедуру отставки" с должности главы правительства Уэльса, а также лидера Лейбористской партии в Уэльсе.

"Для меня было честью иметь возможность показать недостаточно представленным сообществам, что для них, для нас, в Уэльсе есть место. Теперь я буду обсуждать график избрания нового лидера своей партии", – добавил он.

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Ровно четыре месяца назад первый министр Уэльса вошел в историю, став первым темнокожим главой правительства европейской страны.

С тех пор, однако, он попал под критику, в частности из-за сомнительного пожертвования в 200 тысяч фунтов стерлингов от компании, осужденной за экологические преступления, и увольнения чиновницы, которую обвинил в утечке внутренней переписки.

На фоне этих скандалов от коалиции с лейбористами отказалась валлийская националистическая партия "Плайд Камри", а правительство Гетинга в прошлом месяце проиграло вотум недоверия, который, однако, не имел юридических последствий.

Об отставке лидер валлийских лейбористов объявил в тот же день, когда в знак протеста из правительства Уэльса вышли четыре министра, среди которых и министр экономики Джереми Майлз, соперничавший с Гетингом за лидерство в партии в начале года.

Правительство Уэльса, созданное в 1999 году, отвечает за такие сферы политики, как здравоохранение, образование, экономическое развитие, транспорт и местное самоуправление.

В Шотландии, напомним, весной этого года также сменился первый министр: им стал Джон Суинни, который также возглавил крупнейшую в региональном парламенте Шотландскую национальную партию.