У Польщі з міністерства евакуювали людей через білоруса з небезпечними речами

У Польщі евакуювали людей з будівлі Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, оскільки туди з небезпечними предметами в сумці завітав чоловік, який виявився громадянином Білорусі.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Територію навколо будівлі міністерства обгородили стрічкою, на місці працювали співробітники поліції. Автомобільний рух перенаправили на прилеглі вулиці. На місці події, окрім правоохоронців, також працювала пожежна команда.

Чоловік з небезпечними предметами в сумці увійшов до будівлі Міністерства сім'ї Польщі після 11 години ранку за місцевим часом. Він поводився спокійно, нікому не погрожував і казав, що хотів записатися на прийом як бізнесмен.

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Під час перевірки охоронці виявили, що в багажі чоловіка були небезпечні предмети, тому вони негайно сповістили відповідні служби, у тому числі поліцію.

Поліція встановила, що чоловік мав у сумці газовий балончик, ніж, телескопічний кийок і, ймовірно, травматичний пістолет. Чоловіку приблизно 40 років, він є громадянином Білорусі.

Близько 150 людей були евакуйовані з будівлі міністерства. Свідки повідомляли, що бачили чоловіка, якого виводили правоохоронці.

Після 13:00 працівники змогли повернутися до роботи.

Нагадаємо, взимку у Польщі евакуювали 200 людей через бомбу часів Другої світової.

А нещодавно міністра оборони Польщі розкритикували за зізнання, що він тримає напоготові "тривожний рюкзак".