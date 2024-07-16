В Польше из министерства эвакуировали людей из-за белоруса с опасными вещами

В Польше эвакуировали людей из здания Министерства семьи, труда и социальной политики, поскольку туда с опасными предметами в сумке пришел мужчина, который оказался гражданином Беларуси.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Территорию вокруг здания министерства огородили лентой, на месте работали сотрудники полиции. Автомобильное движение перенаправили на прилегающие улицы. На месте происшествия, кроме правоохранителей, также работала пожарная команда.

Мужчина с опасными предметами в сумке вошел в здание Министерства семьи Польши после 11 часов утра по местному времени. Он вел себя спокойно, никому не угрожал и говорил, что хотел записаться на прием как бизнесмен.

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Во время проверки охранники обнаружили, что в багаже мужчины были опасные предметы, поэтому они немедленно известили соответствующие службы, в том числе полицию.

Полиция установила, что мужчина имел в сумке газовый баллончик, нож, телескопическую дубинку и, вероятно, травматический пистолет. Мужчине примерно 40 лет, он является гражданином Беларуси.

Около 150 человек были эвакуированы из здания министерства. Свидетели сообщали, что видели мужчину, которого выводили правоохранители.

После 13:00 работники смогли вернуться к работе.

Напомним, зимой в Польше эвакуировали 200 человек из-за бомбы времен Второй мировой.

А недавно министра обороны Польши раскритиковали за признание, что он держит наготове "тревожный рюкзак".