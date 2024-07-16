Консерватори в Європарламенті розкололись щодо підтримки фон дер Ляєн

Група Європарламенту "Європейські консерватори і реформісти" ("ЄКР"), яку очолюють італійська партія "Брати Італії" Джорджії Мелоні та польська партія "Право і справедливість", розділилася щодо того, чи підтримувати Урсулу фон дер Ляєн на другий термін на посаді президента Єврокомісії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

У вівторок вранці фон дер Ляєн провела 50 хвилин, відповідаючи на запитання групи у Європейському парламенті, однак у "ЄКР" наразі немає єдності стосовно того, чи підтримувати її кандидатуру.

"Не є великим секретом... що в групі "ЄКР" буде розкол", – сказав Робертс Зіле, євродепутат від Латвії. Він один із парламентарів, які ще не вирішили, як будуть голосувати.

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Фон дер Ляєн потребує підтримки 361 з 720 депутатів Європарламенту. "Європейські консерватори і реформісти" мають 78 євродепутатів.

Найбільший розкол в "ЄКР" може виникнути між поляками, які категорично проти голосування за фон дер Ляєн, та італійцями, які можуть проголосувати "за".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні утрималася при голосуванні за фон дер Ляєн, коли національні лідери висловлювалися минулого місяця щодо найвищих посад у ЄС. Якщо її партія утримується у четвер, це буде рівнозначно голосуванню проти фон дер Ляєн.

Математично фон дер Ляєн мало б вистачити підтримки трьох груп – Європейської народної партії, соціал-демократів та лібералів. Однак у цих групах не всі депутати підтримують її, й, оскільки голосування буде таємним, можуть проголосувати проти. Відтак фон дер Ляєн було б необхідно заручитись голосами депутатів "ЄКР".

Голосування щодо другого терміну фон дер Ляєн відбудеться 18 липня. Воно розпочнеться 14:00 За Києвом. Після 30 хвилин голосування почнеться підрахунок голосів і результати оголосять приблизно о 15:45.

Глави держав та урядів Європейського Союзу дійшли згоди щодо розподілу посад у блоці на наступний політичний термін наприкінці червня.

Про процес вибору топпосадовців читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.