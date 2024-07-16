Консерваторы в Европарламенте раскололись относительно поддержки фон дер Ляйен

Группа Европарламента "Европейские консерваторы и реформисты" ("ЕКР"), которую возглавляют итальянская партия "Братья Италии" Джорджии Мелони и польская партия "Право и справедливость", разделилась относительно того, поддерживать ли Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на посту президента Еврокомиссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Во вторник утром фон дер Ляйен провела 50 минут, отвечая на вопросы группы в Европейском парламенте, однако в "ЕКР" пока нет единства относительно того, поддерживать ли ее кандидатуру.

"Не является большим секретом... что в группе "ЕКР" будет раскол", – сказал Робертс Зиле, евродепутат от Латвии. Он один из парламентариев, которые еще не решили, как будут голосовать.

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Фон дер Ляйен нуждается в поддержке 361 из 720 депутатов Европарламента. "Европейские консерваторы и реформисты" имеют 78 евродепутатов.

Наибольший раскол в "ЕКР" может возникнуть между поляками, которые категорически против голосования за фон дер Ляйен, и итальянцами, которые могут проголосовать "за".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании за фон дер Ляйен, когда национальные лидеры высказывались в прошлом месяце относительно высших должностей в ЕС. Если ее партия воздерживается в четверг, это будет равнозначно голосованию против фон дер Ляйен.

Математически фон дер Ляйен должно было бы хватить поддержки трех групп – Европейской народной партии, социал-демократов и либералов. Однако в этих группах не все депутаты поддерживают ее, и, поскольку голосование будет тайным, могут проголосовать против. Поэтому фон дер Ляйен было бы необходимо заручиться голосами депутатов "ЕКР".

Голосование по второму сроку фон дер Ляйен состоится 18 июля. Оно начнется в 14:00 по Киеву. После 30 минут голосования начнется подсчет голосов и результаты объявят примерно в 15:45.

Главы государств и правительств Европейского Союза пришли к согласию относительно распределения должностей в блоке на следующий политический срок в конце июня.

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