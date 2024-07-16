Латвія виділить 100 тисяч євро на підтримку українських медзакладів

Латвія планує виділити 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів.

Проєкт відповідного документа 16 липня ухвалив уряд Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення латвійського МЗС.

Відповідно до схваленого проєкту Міністерство закордонних справ уповноважують зробити внесок від імені Латвії для підтримки роботи українських медичних закладів.

Кошти будуть спрямовані на їхню реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, а також на функціонування та на лікування пацієнтів.

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Крім того, Міністерство охорони здоров'я Латвії у співпраці з українськими колегами та посольствами збирає інформацію про нагальні потреби в ліках, медичних виробах та обладнанні, а також працює над організацією чергової партії пожертвувань для українських закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, днями Литва перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Заступник голови представництва ЄС в Україні заявляв, що Євросоюз допоможе з відновленням "Охматдиту".